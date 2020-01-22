2020年伊始，全台就網路災情頻傳，這波攻擊的目標主要是網路攝影機，影響多達10萬設備與用戶，剛好給了訊舟（3047）大展身手的機會，訊舟指出，為因應升級的網路惡意攻擊，訊舟先前已投入研發從硬體核心晶片加密的SecuBox安全視訊連接器，藉以提升IP 監控系統的安全性，新品預訂今年第一季全面導入。

根據IDC統計，家庭監控與安全裝置於2022年的出貨量將達2.4億個，未來5年年複合成長率仍達到27.3％，但在家庭監控與安全裝置龐大市場商機背後，卻潛藏著很多資安的隱憂。

事實上，2020年才剛伊始，全台就已發生多起網路駭客攻擊，這波攻擊的目標主要是網路攝影機，廠牌不分台灣或大陸，設備不管是錄放影主機或是監視器等監控系統，都發現不正常的流量暴衝，導致用戶端的網路異常，影響多達 10 萬個設備與用戶，包括一般消費者住家網路、超商監視器或是商辦空間都傳出災情，為此許多品牌業者和代理商均發出聲明，呼籲用戶儘快升級更新韌體，緩解或阻斷攻擊。

訊舟強調，網路監控設備尤其容易被鎖定，要破解用戶密碼並不困難，甚至還有萬用的工程密碼四處流竄，都給了駭客入侵家庭網路的最佳後門。業界現階段的解決之道，仍以硬體裝置開發的資安標準為準據，遇上攻擊只能被動要求用戶透過快速更新韌體來解決，或是加掛VPN Server徒增連網的不便性與墊高安裝成本。

訊舟內部資安專家也表示，不管是DDoS分散式阻斷服務，或植入殭屍病毒程式，都是常見的癱瘓式攻擊，除了狂丟訊號封包導致尖峰流量暴漲、影響網路正常效能之外，更使得攝影機用戶暴露在個資洩漏、影像外流，甚至成為國際駭客的攻擊跳板而不自知，不可不慎。

為因應升級的網路惡意攻擊，訊舟投入從硬體核心晶片加密的SecuBox安全視訊連接器的研發，藉以全面提升IP監控系統的安全性，訊舟指出，SecuBox採用SoC硬體加密安全晶片 i1、出廠即嵌入PKI+X.509加密機制，安全傳輸資料於99.99穩定運行的雲端系統，並 將現今最高級的加密演算法，置入並串連硬體、軟體、網路與雲端主機之資訊流交換，可完全阻絕駭客於連網環境中攻擊的可能性。

訊舟強調，新研發出來的SecuBox不僅可應用在IP攝影機雲端安全存儲系統裡，連Smart City IoT 節點資安專案，SMB企業網路安全系統也可適用，新品現已完成研發，預計2020年第一季就會全面導入專案市場，期望可以為今年業績再添柴火。

(工商 )