防疫爆出口罩之亂，好市多口罩遭民眾搶購一空。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

武漢肺炎疫情延燒，至今已釀9死！全台民眾恐SARS惡夢重演，開始搶購口罩自保，連美式商場好市多也掀起一波喪屍搶購潮，讓目睹的網友驚喊，口罩之亂開始了！

有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》貼文分享，女台商確診武漢肺炎，讓醫療口罩瞬間晉升成年節送禮最佳首選，「是的，你沒看錯，口罩之亂開始了！」。只見原PO隨文付上的照片，兩座「口罩山」，左邊早被搬光，而右邊的庫存也快見底，而這款口罩的CP值也很高，藍綠兩色200入，價格為285元；四色200入是385元；連兒童尺寸也有，200入同樣是285元。

好市多兒童口罩。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「聽到風聲就先去搬五盒了」、「不該說是口罩之亂，因為防疫人人有責」、「昨天就看到有人在搶，服務人員根本來不及補！地上都只剩下外包裝的盒子！」、「剛去搬六盒 還看到有人整台推車大概20盒」，後來也有網友貼文笑說，台中要買半熟的快，要買口罩的別來，已經沒了！

(中時電子報)