網紅米砂（Misa）去年和孫安佐爆出的墮胎風波，在演藝圈鬧得沸沸揚揚，一度成為新聞版面焦點。但後來她在IG認交圈外男友，提到對方在她最低潮的時候不離不棄，讓她超感動。結果這段戀情只維持短短3個月就宣告破局，且米砂在不到一個月內，又爆出與小她3歲的排球選手李興國交往，引來部分網友批她閃電結交新歡是「香爐」，對此米砂也做出反擊。

米砂之前在與孫安佐的墮胎風波後，公開認愛結交了對她不離不棄的圈外男友，但這段戀情只維持了約3個月，男方就因承受不了輿論壓力，與米砂和平分手。而就在外界以為米砂正在療情傷之際，她早已悄悄搭上小她3歲、身高191公分的排球選手李興國。

而米砂與新歡李興國的親密合照在IG上曝光後，引發網友的熱烈討論，但對於有部分網友對於米砂閃電結交新男友不以為然，甚至批評她「每次版面不是換男人就是搞墮胎，妳到底是想紅還是想當香爐？」對此米砂怒回嗆網友：「「以為我有很想被寫新聞嗎？罵莫名其妙被寫的人幹嘛？，香爐咧，你家裡死人？」並反擊網友的行為「就是欠告而已啊！」

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(中時電子報)