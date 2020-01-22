2020大選後，國民黨內改革聲浪四起，3月7日補選黨主席也引發關注。其中新北市前市長朱立倫呼聲高，不少人希望他能帶領國民黨改革。今（22）日他在臉書PO出大掃除照片，寫下「除舊佈新」四個字，也意外引發聯想。

朱立倫是否角逐國民黨黨主席，動向引發關注，但至今仍未表態。昨日朱立倫在臉書談到三環三線，表示這幾年環狀線被外界冠上各種代稱、選舉操作，但始終認為激情會過去，時間會沖刷掉許多政治口號、政治口水，最後保存下來的，一定是最純粹、最美好的部分。

朱立倫說，「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程。」三環三線不是畫線，是扎扎實實展現在大家眼前。

今日他PO出大掃除照片，寫下「歲末年終，就要過年了！一起動起來，把周邊的環境好好打掃乾淨吧！」並在文末標註「#大掃除」，照片上也有大大的「除舊佈新」字樣。

不少網友拱朱立倫參選黨主席，留言表示「國民黨等朱市長來 除舊佈新」、「寓意頗深」、「真正該除舊佈新的其實是國民黨對吧（笑）」，但也有人認為，「大家不要逼朱立倫，先讓朱立倫沈澱一段時間，考慮未來要怎麼走」。

(中時電子報)