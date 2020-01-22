香港國泰航空公司空服員工會表示，已要求公司讓所有航班的機組人員戴口罩，避免感染已從中國擴散到其他國家的新型冠狀病毒。

隨著農曆新年將至，預估中國有數百萬民眾旅遊觀光，大幅增加傳染風險。

同時，香港持續數月、時而轉為暴力的反送中抗爭及爆發武漢肺炎接連打擊國泰航空，對於班機需求量無疑構成新一波威脅。

國泰航空空服員工會（Cathay Pacific Airways Flight Attendants Union）表示，他們已經收到工會成員傳來的「大量」電子信件和訊息，擔心在單一航班中有從各地來的300多名乘客，會讓他們暴露在感染的風險中。

工會昨天在臉書推文表示：「他們全都非常擔心每次上工時所承擔的風險。公司是時候好好解決他們的煩惱，並允許機組人員在所有班機值勤時戴上口罩。」

工會並表示，截至目前為止，除了往返武漢的航班外，公司並未允許機組人員戴口罩。這起疫情在中國中部城市武漢爆發。

國泰對於工會要求並未立即回應與置評。

武漢肺炎疫情持續蔓延，官方證實中國出現超過300個確診病例，大多在武漢。官方今天也表示，武漢已有6人喪命，且疫情擴散至中國其他地區，包括首都北京有5個確診病例。

泰國、日本、南韓及美國都出現確診病例。台灣昨天也證實首例確診，患者是從武漢回台的台商。

(中央社)