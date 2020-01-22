因口罩熱銷，部分品牌口罩斷貨甚至有商家藉機漲價。中國店商龍頭淘寶昨深夜發聲明：已向所有銷售口罩的商家發出通知，絕不允許漲價銷售。餓了麼也發聲明稱，堅決反對醫用口罩等防護用品在這個關口漲價，已按市場指導價格對商戶定價進行干預。呼籲平台商家共同承諾「平價銷售防護商品」。

21日夜間，淘寶官方微博發佈聲明：已向淘寶天貓平臺上所有銷售口罩的商家發出通知，絕不允許漲價銷售。目前，淘寶天貓平臺上的口罩貨源充足。同時，淘寶已對聚划算百億補貼的口罩商品進行了專項官方補貼，保證消費者買到價格實惠的正品口罩。

同時，餓了麼也發聲明稱，疫情當前，堅決反對醫用口罩等防護用品在這個關口漲價，已按市場指導價格對商戶定價進行篩查干預；消費者若發現漲價情況，可致電客服提供資訊。針對部分商家庫存緊張的情況，正盡最大努力補貨。呼籲平臺所有商家共同承諾平價銷售防護商品。

(中時 )