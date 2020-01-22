針對遠航董事長張綱維上午記者會，向政府喊話，主要投資人蔡孟哲願意注資遠航，但前提條件 在政付願意讓遠航復飛，資金才能立即挹注。對此，交通部立即發出二點聲明回應。

一、 呼籲張董事長應優先照顧員工。交通部表示，去年12月13日張綱維董事長出面召開記者會，表示停飛一切都是烏龍，申請復飛，但對資金到位的承諾已5度跳票。此外，預計在1月6日發放的員工薪水，至今也仍未發出。再過幾天即將過年，本部再次呼籲張董事長應負起照顧員工責任，並儘速發放積欠員工之薪資，讓員工好好過年。

二、如有投資人願意投資遠航，均可依法提出申請。交 通部指出，不論廢照與否，如仍有投資人有意願投資遠航，均可依民航法相關規定提出申請，惟為維護飛航安全，均須經過民航局五階段審查。如係經營國際線部分，資本額不得低於新台幣60億元；國內線部分，資本額不得低於新台幣15億元。

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