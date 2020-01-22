春節將至，淡水愜意的氛圍是許多人溫劫走春首選，今年春節假期自1月23日至1月29日共7天，預計自年節前最後上班日22日將湧現車潮、人潮，淡水熱門景點天元宮等，將造成淡水交通造成衝擊。

淡水警分局為因應春節連續假期，已規畫相關交通疏導勤務，針對聯外道路及淡水古蹟園區、金色水岸、漁人碼頭、淡海輕軌沿線等周邊主要道路實施交通疏導管制，捷運淡水站地下停車場實施滿場機制，將引導車輛至中山路、中正路1段沿線各替代停車場(共計1744格車位)，避免待停車輛佔用車道影響交通順暢。

另針對淡水中正路老街，淡水分局每日12時至20時於中正路、三民街口及中正路、文化路口管制汽車進入，以確保老街行人安全。淡水分局籲請民眾遵守執勤員警的交通指揮。

淡水分局也呼籲民眾春節連假期間可多搭乘大眾運輸工具出門，以減少行旅及停車等候時間；另外在外出或旅遊期間，應小心駕駛且務必遵守交通規則，切勿酒後開車、超速或違規使用手機，以確保行車平安。

(中時 )