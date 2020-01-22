201新型冠狀病毒出現首例後，各醫院嚴陣以待，紛紛強制要求民眾進入急診區就要配戴口罩，長庚醫院除了強制戴口罩外，更要求患者看病陪病者不能超過2人，以降低在急診流動的人。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心昨晚宣布確診一名自武漢返台的55歲女性台商感染武漢肺炎，人仍收治醫院隔離病房，成為全球首例非大陸籍的病患。

林口長庚醫院副院長賴旗俊表示，醫院在爆發疫情前，就已經開啟感控應變會議，包含防疫、物資、人力，以及所有空間，演練規劃萬一爆發疫情的動線，一旦有疑似病例，就會完全隔離送負壓隔離病床檢疫治療，和一般患者分流。

院內也設立發燒篩檢站，如果病史有符合，就會把疑似病例到急診前就先進行隔離，也要求民眾，務必詳實告知旅遊史。

「醫院早已經繃緊神經」，賴旗俊表示，春節期間重點區在急診，除了強制民眾進到急診區要配戴口罩，若民眾忘記攜帶，醫院也會主動提供。

此外，更希望來醫院的患者不要陪病，除非得已，最多只能兩名，務必降低在醫院流動的人數。

而人力部分，在希望醫護能盡量休假的原則下，也要求必須on call，可以立刻動員，以應付突發狀況。

(中時 )