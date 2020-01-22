怕冷的大貓熊怎會跑到熱帶雨林館？熱帶雨林區的大食蟻獸姐姐「Cortesa口袋莎」優雅的外觀及行動方式讓人印象深刻，一舉手一投足都令人忍不住駐足多看她幾眼，但不少朋友注意到大食蟻獸身旁總是跟著黑白的大貓熊好朋友，不論行動、玩耍、吃飯隨時隨地都在一起？仔細一看，那酷似大貓熊側臉的部份，其實是大食蟻獸的前肢，不少遊客看到大食蟻獸和大貓熊同框的畫面，都不禁莞爾一笑。

大食蟻獸長長的鼻子和細長的頭部，方便伸進白蟻丘覓食。（台北市立動物園提供）

大食蟻獸擁有狹長纖細的頭部，搭配強壯的四肢，再加上華麗澎鬆的尾巴，外型十分特殊，除此之外，最近有細心的遊客們觀察到來自新加坡的「Cortesa」身邊怎麼總出現大貓熊的身影呢?原來是大食蟻獸前肢的白毛與黑色斑塊，從側面看去就好像是「大貓熊的側臉」，有黑色的鼻子、眼眶，和大貓熊的相似度有90%。

大食蟻獸澎鬆的尾巴天氣涼時可以當做被子，太陽太大時可以拿來遮陽。（台北市立動物園提供）

大食蟻獸的特殊外型其實充滿功能性，長長的鼻子和細長的頭部，方便伸進白蟻丘覓食，再搭配超過60公分的靈活舌頭及大量唾液，就可以盡情的享受「白蟻大餐」。有著大貓熊側臉圖案的前肢強而有力，配合又長又尖的爪子是挖開蟻塚利器，遇到危險時也可以用於驅敵。

大食蟻獸擁有狹長纖細的頭部，搭配強壯的四肢。（台北市立動物園提供）

澎鬆的尾巴更是神奇，除了可以幫助身體保持平衡，天氣涼時可以當做被子來維持體溫，太陽太大時可以拿來遮陽，睡覺時蓋好蓋滿，讓捕食者很難注意到牠，達到偽裝的效果。

不少遊客看到大食蟻獸和大貓熊同框的畫面，都不禁莞爾一笑。（台北市立動物園提供）

農曆春節即將到來，台北市立動物園僅除夕當日休園，大年初一開始就會為民眾服務，歡迎大家過年期間來動物園玩，一起到熱帶雨林區觀察大食蟻獸，期待大家也可以拍到大食蟻獸和大貓熊有趣的同框畫面喔！

大食蟻獸身旁的大貓熊好朋友引發話題。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)