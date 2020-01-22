為因應美中貿易戰風險及配合客戶需求，且秉持根留台灣、布局全球的企業策略，康舒科技(6282)今天舉行淡水廠區新廠房新建工程動土典禮，新金寶集團暨康舒科技董事長許勝雄指出，康舒預計有2期投資，第1期投資是今天動土的地方，9000坪，地上9層地下2層，根據康舒規劃，總投資金額約12億元，2021年底完工投產。

深耕淡水40餘年的康舒科技在行政院經濟部、內政部營建署及新北市政府經發局等相關單位的協助下，積極加入「歡迎台商回台投資行動方案」，今天上午進行淡水廠區新廠房新建工程動土典禮，由經濟部長沈榮津及新北市長侯友宜、康舒科技董事長許勝雄共同主持動土啟動。

目前康舒共有大陸東莞及武漢、菲律賓兩個廠區及淡水廠區等五個廠區，就各廠區來看，康舒淡水廠區以生產高瓦特數、高效能等高單價電源產品，以及燃料電池、智慧電表等產品為主，東莞廠區生產工業及消費電源產品，武漢廠區以消費電源為主，至於菲律賓廠區則以生產伺服器、醫療、消費性電源及變壓器產品為主。

康舒預計投資25億元資金進行新廠房興建，其中12億元資金用於地上九層地下二層總面積約九千坪之新大樓，其餘金額為生產設備、自動化設備、人力等支出，預計可以增加25億元產能及創造300個工程師以上的就業機會，新大樓預計於2021年底完工投產，屆時將全面導入智慧化生產線，大幅貢獻營收及獲利水準。

在新廠房完工進行投產後，康舒還計劃進行原舊廠房之拆除重建，規劃再投資40億元，興建地上六層地下兩層面積一萬四千坪之大樓，預計可在2023年風華再現，投入量產，預計兩階段將投入65億元資金。

康舒表示，在貿易戰之風險下，台灣在產業的供應鏈保持重要且不可或缺的優勢，公司對此已提前做好因應，除同步擴大台灣及菲律賓廠區產能，分散全球製造基地產銷風險、加速導入產線智慧化及自動化，並利用大數據發展的趨勢，擴增獲利成長動能。

(時報資訊)