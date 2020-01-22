市場憂武漢疫情大規模爆發，港股上一日重挫逾800點後，市場或已逐步消化疫情，22日恒指輕微反彈。恒指22日早盤開高131點，報28,116點，重上28,000點。

不過大陸通報武漢肺炎確診病例增加，且在美國亦出現一例，影響大陸股市走低，恒指一度由升轉跌47點報27,938點。

隨後，恒指回升，並一度升至28,256點，飆升270點。最終恒指半日收報28210點，升225點或升0.81％，主板成交545.14億港元。國企指數報11,120點，升150點或升1.37％。

(工商 )