市場逐步消化肺炎恐慌情緒 港股午盤先跌後漲 13:152020/01/22 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市場憂武漢疫情大規模爆發，港股上一日重挫逾800點後，市場或已逐步消化疫情，22日恒指輕微反彈。恒指22日早盤開高131點，報28,116點，重上28,000點。 不過大陸通報武漢肺炎確診病例增加，且在美國亦出現一例，影響大陸股市走低，恒指一度由升轉跌47點報27,938點。 隨後，恒指回升，並一度升至28,256點，飆升270點。最終恒指半日收報28210點，升225點或升0.81％，主板成交545.14億港元。國企指數報11,120點，升150點或升1.37％。 (工商 ) #恒指 #點或升 #疫情 #港股 #消化 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－港股仍可保持漲勢 上望29,150點 04:092020/01/18 全球財經 《港股》美股創高，恆指開漲0.39％ 10:342020/01/20 財經 《港股》恆指收跌0.9％，觀光餐飲股重挫 16:482020/01/20 財經 《港股》恆指開跌1.2％，藍籌股大跌 10:002020/01/21 財經 港遭降評＋武漢肺炎擴散雙利空 港股重挫2％ 11:242020/01/21 財經 《港股》武漢肺炎疫情擴散，恆指失守28000點 16:482020/01/21 財經 全球股市走跌 口罩醫藥逆勢走強 04:092020/01/22 焦點新聞 武漢肺炎擴散 陸港股疫發不可收拾 04:102020/01/22 財經要聞 1分鐘財經掃描》武漢肺炎嚇壞陸港股、玉山銀永豐銀遭重罰 08:132020/01/22 財經 《港股》港股回神，恆指開漲0.47％ 10:512020/01/22 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 遠航投資團隊傳出屬意何煖軒接掌遠航 何煖軒近日曾親訪民航局 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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