遠東航空董事長張綱維2009年因為借錢給準備投資遠航的基金發放薪水，結果公親變事主，入主遠東航空，這十年多，張綱維可以說成也兩岸，敗也兩岸。遠航復飛後前六年，因為兩岸航線，遠航很快就能享有獲利，並開始擴充到旅館事業，前後有多達六個旅館投資案，而隨著兩岸關係惡化，先是收掉旅館事業，最後連遠航也撐不下去。

遠航推出的第一個旅館是台北樺舍商旅，接著是嘉義、高雄樺舍商旅，另在小坪的度假屋，原本也規畫改為度假旅館，另外拿下故宮南院與澎湖崇光VILLA沙灘酒店，2016年5月還規畫製作「空姐遠行去」兩岸旅遊節目，宣布由他兒子的媽，知名藝人韋汝搭檔公司資深空姐詹琇芳擔任主持人。

未料2016年5月民進黨開始執政後，兩岸關係日益惡化，陸客來台限縮一波波，故宮南院訪客一再萎縮，位在故宮旁的嘉義樺舍商旅住房率過低，最後遠航母公司樺福集團在故宮南院的一千個客房的旅館投資，合意解約，澎湖重光案也停擺。

而與民進黨高階關係良好的張綱維，幾次接受記者訪問，都表示民進黨執政對兩岸關係影響不大，並且相信陸客來台限縮只是選舉前的短期措施，大陸方面不會做得太過，而實際上北京方面的限縮措施是愈來越強烈，今年春節估計僅剩兩成。

另一方面遠航使用的舊機成本低廉，在民航局立法訂出淘汰年限後，被迫開始逐年淘汰，公司引進新機成本拉高，也讓財務壓力加大，終於種下這次停航大事件。

(工商 )