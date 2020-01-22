中鋼公司董事長翁朝棟，22日由執行副總經理黃建智、行政副總張秋波、助理副總黃一中、生產副總常致泰等人陪同，展開春節前夕拜年活動，並與企業工會理事長陳春生及理、監事等茶敘，對於輪班同仁犧牲春節假期，堅守工作崗位的辛勞付出，除表達感謝之外，並期勉同仁努力應對艱難經營挑戰、落實工安環保工作。

翁朝棟表示，回顧108年，由於美中貿易戰終年紛擾、鋼材需求下滑，全年公司累計合併營收為3,662億元，展望109年，國際貨幣基金組織(ＩＭＦ)預測全球經濟成長率為3.4％，較去年增加○．四個百分點。在鋼鐵市場方面，世界鋼鐵協會(worldsteel)也預測全球鋼材表面消費量將達18.06億公噸，年成長率1.7％，其中需求成長動能主要來自於東協及印度等新興經濟體，特別在汽車業、建築業及機械設備等主要用鋼產業。隨著亞洲各鋼廠一、二月份的盤價皆陸續開出漲盤，因此審慎樂觀，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升。

新一期中鋼半月刊，翁朝棟在給同仁的一封信中，提及國軍黑鷹直升機重大意外，現場人員臨危不亂、從容指揮應對，以及危難之際仍堅守職責，令國人動容、感佩。同時，他引用英國詩人雪萊〈西風頌〉中最後一句「If Winter comes, can Spring be far behind?(如果冬天來了，春天還會遠嗎？)」，表示危機總是時時存在，必須具有應對危機的能力，才能化危機為轉機，勉勵同仁能在工作職務上堅守崗位、克盡職責、發揮中鋼精神。

翁朝棟進一步指出，面對經營挑戰，要持續做好工安與傳承，並期許經營團隊及全體同仁戮力完成下列重點工作， 一、安全第一，做好工安；二、文化技術，落實傳承；三、汰舊換新，提升效能；四、精進品質，降低成本； 五、智能創新，技術領先；六、綠能產業，產業升級。

翁朝棟最後期勉所有同仁，應「堅持正直，忠於職守，就是英雄事業」，勇於接受挑戰、承擔責任，學習從逆境中淬煉自己、轉敗為勝，新的一年再創佳績。

(工商 )