中鋼公司董事長翁朝棟,22日由執行副總經理黃建智、行政副總張秋波、助理副總黃一中、生產副總常致泰等人陪同,展開春節前夕拜年活動,並與企業工會理事長陳春生及理、監事等茶敘,對於輪班同仁犧牲春節假期,堅守工作崗位的辛勞付出,除表達感謝之外,並期勉同仁努力應對艱難經營挑戰、落實工安環保工作。

翁朝棟表示,回顧108年,由於美中貿易戰終年紛擾、鋼材需求下滑,全年公司累計合併營收為3,662億元,展望109年,國際貨幣基金組織(IMF)預測全球經濟成長率為3.4%,較去年增加○.四個百分點。在鋼鐵市場方面,世界鋼鐵協會(worldsteel)也預測全球鋼材表面消費量將達18.06億公噸,年成長率1.7%,其中需求成長動能主要來自於東協及印度等新興經濟體,特別在汽車業、建築業及機械設備等主要用鋼產業。隨著亞洲各鋼廠一、二月份的盤價皆陸續開出漲盤,因此審慎樂觀,預期今年鋼價及景氣可望逐步回升。

新一期中鋼半月刊,翁朝棟在給同仁的一封信中,提及國軍黑鷹直升機重大意外,現場人員臨危不亂、從容指揮應對,以及危難之際仍堅守職責,令國人動容、感佩。同時,他引用英國詩人雪萊〈西風頌〉中最後一句「If Winter comes, can Spring be far behind?(如果冬天來了,春天還會遠嗎?)」,表示危機總是時時存在,必須具有應對危機的能力,才能化危機為轉機,勉勵同仁能在工作職務上堅守崗位、克盡職責、發揮中鋼精神。

翁朝棟進一步指出,面對經營挑戰,要持續做好工安與傳承,並期許經營團隊及全體同仁戮力完成下列重點工作, 一、安全第一,做好工安;二、文化技術,落實傳承;三、汰舊換新,提升效能;四、精進品質,降低成本; 五、智能創新,技術領先;六、綠能產業,產業升級。

翁朝棟最後期勉所有同仁,應「堅持正直,忠於職守,就是英雄事業」,勇於接受挑戰、承擔責任,學習從逆境中淬煉自己、轉敗為勝,新的一年再創佳績。

(工商 )