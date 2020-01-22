美國新罕布夏州近日常發生土狼襲擊民眾的事件，一名年輕爸爸看到2歲兒子遭狼攻擊，僅管身上沒有武器，但這名勇父護兒心切仍下意識衝去和狼搏鬥，結果自己還遭咬傷，原本打算將牠趕走但卻無計可施，最後只好使盡全力勒斃這匹土狼，花了10分鐘才結果這場人狼惡鬥。

綜合外媒報導，這起事件發生在20日早上，奧萊利（Ian OReilly）攜妻小走在肯辛頓市（Kensington）裘德斯池塘旁的小路上，此時突然有匹狼從樹林衝出來一口咬住奧萊利2歲兒子的外套；奧萊利原本想將狼趕走，下意識地用腳踹牠，但因為牠死咬著外套不放，所以完全無效。

在無計可施的情況下，奧萊利知道唯一的辦法就是讓這匹狼一命嗚呼，於是他整個人撲上去，徒手捏住狼的嘴巴，並且用身體壓在牠的上面，把頭壓進雪地裡面，最後窒息身亡；雖然兒子後來沒事，但奧萊利卻被狼咬了2下，隨後便到醫院做狂犬病的檢測。

其實這不是奧萊利一家人第一次被動物攻擊，早在1年前他的寶貝兒子就在自家後院被一頭失控的浣熊咬傷，不過即便如此，他們一家人還是相當喜歡大自然。

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(中時電子報)