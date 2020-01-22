民進黨立法院黨團總召柯建銘日前透露，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲有跟他連絡，希望安排民眾黨新科立委拜訪，今天上午準立委蔡壁如及黨團成員共5人拜會柯建銘，雙方就新國會運作交換意見。柯建銘中午受訪表示，會面氣氛很愉快，相談甚歡，他也特別向蔡壁如強調，朝野協商對小黨有利，不可能廢，希望未來在國會回歸政黨理念競爭。

柯建銘表示，他跟柯文哲、蔡壁如老朋友，藉由會面談些國會運作的遊戲規則，並表達民進黨尊重每個政黨運作，未來諸多議題理念相同可以合作，若與政黨理念核心價值牴觸，不能合作也不勉強，畢竟，在野黨挑戰執政黨天經地義，執政黨捍衛執政黨理念核心價值也是理所當然，用正常的方式做政黨競爭。

蔡壁如過去曾表態要廢除國會政黨協商機制，柯建銘在會中重申，朝野協商不可能廢，該制度對小黨有利，即便民進黨62席也是推派3人參加，相信蔡壁如應該瞭解。

對於柯文哲、蔡壁如先前曾隔空對民進黨開炮，柯建銘認為，各政黨團理念不同，難免溝通過程會有不同意見，無傷大雅，民進黨做為執政黨要跟各在野黨團溝通，法案上內容有不同要協商，協商無法達成共識就訴諸院會表決，民主政治立念及價值不可能都一致，彼此間有攻防、溝通很正常，平常心看待。

民眾黨團副總召張其祿表示，主要是禮貌性拜會及交換意見，彼此釋出善意，且柯總召是非常有經驗的資深立委，希望請益立法院黨團運作的經驗及議事規則等，未來政策議題理念若一致都願意有合作空間。

(中時 )