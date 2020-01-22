阿玫的老公阿明是職業軍人，卻偷吃軍中同袍小茜，2名職業軍人去年春節期間跑到台東偷情，被阿玫率領徵信社人員抓姦在床。2軍人原本簽下協議書，承諾共賠700萬元，之後反悔提出「確認協議書無效」之訴。台中地院審理認為，協議書有效，但金額過高，幫2軍人「打折」，各只需賠正宮50萬元。可上訴。

根據判決書，阿明與小茜皆是職業軍人，兩人去年2月春節期間，投宿台東某飯店，阿玫接獲徵信社通知，帶著父母、律師及徵信社人員一起破門抓姦。

之後雙方在派出所談判，最後阿明與小茜簽下協議書，約定阿明應賠償500萬元、小茜則要賠200萬元。

不過之後兩人提出「確認協議書無效」之訴，主張當時徵信社人員破門而入、強行壓制、無故攝錄、恐嚇要公開他們姦情等，在恐懼之中才簽下協議書和本票，應該撤銷。

法官審理認為，阿明、小茜均為職業軍人，應具高度忠貞觀念，兩人行為確實破壞阿玫婚姻圓滿；但衡量當時狀況，兩人確實可能因擔憂工作受影響、親友之責難及刑事訴追，在匆忙中同意較高和解金額，審酌兩人財務狀況，判各只需賠償50萬元。

(中時電子報)