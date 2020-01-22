十三行博物館特展打造大型投影酒桶、酒池、酒瀑，並運用體感技術與音樂節奏多媒體劇場，呈現古今融合的酒吧氛圍，讓大家沉浸、享受酒器的璀璨風華與思古氛圍。（十三行博物館提供／戴上容新北傳真）

十三行博物館即日起舉辦「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」，首度與國立歷史博物館合作，展出台灣、中國、日本等國家酒器及文物近70件，特展運用多媒體互動裝置結合燈光效果，呈現古今融合的酒吧氛圍，期間開賣限定版「古早味啤酒」，邀民眾來場特別的文藝之旅。

十三行博物館22日上午10時許舉行「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」開幕記者會，由花式調酒冠軍陳俊燊表演精湛花式調酒，為開幕掀起高潮，十三行博物館長陳春蘭、國立歷史博物館館長廖新田與貴賓一同揭幕，並帶領貴賓參觀體驗，場面熱鬧。

陳春蘭致詞，酒類歷史悠久，醞釀豐厚的文化內涵，此次特展運用多媒體、燈光等設施，展出近70件台灣、中國、日本、韓國、越南等國的酒器及文物，打造大型投影酒桶、酒池、酒瀑，並運用體感技術與音樂節奏多媒體劇場，呈現古今融合的酒吧氛圍，讓大家沉浸、享受酒器的璀璨風華與思古氛圍。

廖新田表示，此次特別展出史博館館藏《中國夜光杯》、《長沙窯瓷壺》、《越南青花蓋罐》、《日本伊萬里瓷器》等多件歷史悠久且器型優美的珍貴酒器，推薦民眾前往欣賞。

十三行博物館補充，「飲酒BAR—亞洲酒文化特展」即日起至6月21日於十三行第一特展廳展出，另十三行文化商店販售也推出以芭樂、芒果、柳橙等在地水果釀製的限定「古早人啤酒」，限量1000瓶，歡迎民眾觀展後，親身品嘗飲酒文化的魅力。

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(中時 )