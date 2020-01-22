前台北縣長周錫瑋上午表示，國民黨現在要集體領導，不要再走回一個黨主席，所有人都聽一個人的家父長制，才能因應目前這麼多、這巨大的危險及困難。國民黨已輸得一贏二白，此時要有丐幫身段及觀念，大家共享、共同努力，每個人發揮自己行的一面，例如連勝文財務非常好、江啟臣是冷靜專業又非常有智慧的政治家。

前副主席郝龍斌、前副秘書長張雅屏先後宣布參選黨主席之際，周錫瑋上午開直播說，國民黨現在要集體領導，不要再走回所有人都聽一個黨主席的家父長制，因為現在國民黨的危險及困難這麼巨大，包括財務問題沒法解決，負債52億、經常性預算缺口兩億元，一人無法解決；所有政策要凝聚所有人智慧；面對民進黨以司法、立法、行政這麼大權力，又有這麼多資源對國民黨不停追殺、清算鬥爭，就像這次一定會想盡辦法罷免韓國瑜。

他說，國民黨所有政策、所有事都要集眾人智慧及經驗，尤其不能分裂，一定要分工合作、集體領導，重新打破、從零開始，找黨內及社會菁英裡有熱情熱血的人一起來付出，否則單靠一個人，在1年半的過渡黨主席任內就會被消滅，因為每次選舉都是一次分裂，不會團結，如同去年總統初選就分裂了，造成傷害。因此這階段應讓有能力有理想的人，願出來承擔一部份工作，包括財務、民心、組織、新文化、傳播媒體等等，各分擔一部分，再組合起來，分進合擊。國民黨才能變成新的有機體。

他說，國民黨應有觀念，自己某方面不行就找行的人，像連勝文財務一定非常好，江啟臣是非常有智慧、專業冷靜的政治家，洪秀柱有些觀念或許會被挑戰，但專業傳承很棒，連戰的胸襟氣度、吳伯雄的胸襟經驗，以及社會上很多網紅或專業科技人才，這些人才都請他們進來。因此國民黨要再造就要集體領導，要百花齊放，讓每個有熱情理想的人都出來分擔工作，讓大家有都表現機會，不要再走回家父長制、一個黨主席說了算的階段。

周錫瑋強調，黨內不要只想爭一個黨主席的位置，而是讓大家都有機會坐，都有機會表現自己，因此黨主席可讓改革委員輪流作。有人說這成體統，這是新的、成功不必在我的體統，國民黨已輸得一贏二白，這時候要有丐幫觀念及身段，大家共享共同努力、接地氣，這個乞丐是有腦袋、有眼光、有專業、有同心努力的，國民黨現在處境就是如此，因此要重新努力，打破重來。

對於黨中央擬請60歲以上的中常委退出中常會，周錫瑋說，現在傳出 60歲以上的人不能參加黨的活動，所以有人要退黨，但任何政黨就像一個家庭，一定都要有老中青，因此國民黨不能排擠任何一方。

(中時 )