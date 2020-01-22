瑞銀證券中國股票策略團隊發布最新策略報告稱，如果武漢新型冠狀病毒肺炎的傳播，導致消費及零售銷售轉弱，理論上中國有機會加碼寬鬆政策。

報告指出，目前武漢肺炎疫情，看來最像2003年SARS爆發時3至4月的情況；由於春運，投資者對疫情擴散的擔憂是合理，估計短期對旅遊、航空、場館類股有影響，而業務遍布全國的酒店運營商將受累。

該行說，市民減少外出，並傾向留在家中，因此通常會受惠於農曆新年的零售、公園和影院等恐有下滑風險；餐飲的啤酒及白酒等的酒類消費料受負面影響；外出用餐雖會受累，但外賣服務會抵消部分影響。

報告提到，消費者傾向在家煮飯，包裝食品及食品零售商預期獲益，在線視頻、客戶端遊戲、手游和電商或微微可望受惠。另醫療等相關個股亦會受惠，瑞銀稱，雖然目前未有藥物或疫苗能夠即刻治療或預防新型冠狀病毒肺炎，但疫情或提升疫苗或體檢的需求。

該行對今年中國A股的建設性前景展望不變，並持續關注中國非金融部門的貸款利率走勢，重申對2020年的四大主題，包括市場龍頭組合、國企股權激勵、LPR（貸款市場報價利率）報價下調的獲益者及創新龍頭，現時股票模型投資組合不變，將在農曆新年後重新審視局面。

(工商 )