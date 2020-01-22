鴻海董事長劉揚偉今（22）日鴻海嘉年華首度以董事長名義登場，談鴻海新未來，劉揚偉送上「三個感謝，三個不變和三個改變」。強調首要感謝的是鴻海創辦人郭台銘，其次是所有鴻海員工和其眷屬，三個不變指的是愛心，信心及決心不變，三個要改變的則是人才、科技和組織在新年度要做轉型升級。

2020鴻海愛心嘉年華22日首登場，在這個鴻海團圓日的重要節日裡，現場迎來了三萬五千多名的鴻海同仁及其眷屬，對於今日在此相聚，劉揚偉首先表達了三個感謝。

劉揚偉指出，第一個要感謝的是創辦人郭台銘，過去45年來，在創辦人堅忍、用心的經營下，鴻海不僅成為台灣之光，也締造了許多的世界第一，穩坐全球電子製造業的龍頭。有了創辦人為鴻海開拓的康莊大道，鴻海才得以在去年多變的大環境下，開創更高的巔峰。

第二個要感謝的是所有的員工，回顧2019年鴻海經歷了詭譎多變的國際情勢挑戰。但是，整體營運表現依舊是穩中前進，全年營收突破新台幣5.33兆元，也成功再創新高。能有這樣的成績，足以讓所有鴻海人感到驕傲，「因為我們正在續寫、正在續寫著鴻海的歷史篇章，並持續大步向前」。

第三個要感謝的是員工的家人，因為有你們在背後支持，我們才能毫無後顧之憂的馳騁在這個戰場之上。

劉揚偉指出，五年前鴻海搶先推行全方位的準媽媽照護計畫，去年有近五百位鴻海寶寶受益，公司發出約新台幣兩千萬元的生養育津貼。為了加強鴻海爸媽以及鴻海寶寶的照顧的範圍以及深度，鴻海也在此宣布，將擴大照顧範圍從零到三歲，變成零到六歲的寶寶，凡符合條件的員工，每個月將可領新台幣一萬五千元的補助金。雖然現國家還沒有這條政策，但是鴻海要率先響應，為公司的未來付出心力，藉由打造鴻海人健康照護網，守護每一個鴻海寶寶的平安，讓他健康長大。

此外，劉揚偉也強調，未來有三個不變，第一個，愛心不變，未來鴻海仍會持續拋磚引玉做愛心，讓社會變得更好，第二個不變是信心不變，去年鴻海科技集團營收再創新高，新的一年鴻海會更戰戰兢兢，對再創鴻海高峰深具信心，第三個不變指的是是決心不變，鴻海將本著一輩子的承諾照顧員工和家屬，關愛為公司付出的每一個人，這個決心永遠不變。

但劉揚偉也強調，面對詭譎多變的環境，鴻海也有三件必須改變的事，第一個要改變的是投資人才方面，未來鴻海將透過午間講堂等，進行一系列的產業、技術跟財務的分析，表達能力等教育訓練，搭配更有競爭力的分紅激勵制度，藉以招募更多、更好的人才。第二個改變，指的是投資科技方面的改變，鴻海將以3+3新產業還有新技術作為重要的發展策略，分別投入電動車、數位健康、機器人、以及5G、AI、半導體。至於第三個改變指的是未來鴻海將針對組織進行全新、更有效的分工，加強中央單位的能力，為各事業單位提供更有競爭力的環境。

劉揚偉透露，現鴻海正在打造世界級的戰情資訊中心，努力架設集團內部的高速公路，力求整個集團數位的轉型，從勞力密集提升到腦力密集，讓鴻海這艘航空母艦更具效率也更能創造價值，並強調，鴻海今年集團的目標聚集在提升毛利率和EPS，這不僅是財務數字上的提升，更代表著所有鴻海人都必須要突破自己、創造更多的價值。

劉揚偉指出，「傳承，是我們的初心，鴻海絕對不會忘本。變革，是我們的目標、佈局以及承諾」。未來鴻海將以創辦人花費45年時間打造的優良傳統作為後盾，繼往開來創造新的局面，為股東帶來更多的利潤、為員工創造更好的福利。

(工商 )