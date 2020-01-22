台灣出現首例的境外移入新型冠狀病毒病例，讓國內的醫療體系如臨大敵，衛生福利部醫事司長石崇良表示，衛福部已與全台各急救責任醫院協調，要求備好特別門診、重症調床等機制，進入急診不論醫護人員或民眾，一律要戴口罩；他強調，全台目前加護病房有6000多床，呼吸器9000多台，防疫量能足夠。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心昨晚宣布確診一名自武漢返台的55歲女性台商感染武漢肺炎，人仍收治醫院隔離病房，成為全球首例非陸籍的病患。

石崇良表示，衛福部早在1月2日就為了防疫事項與各急救責任醫院協調，並在20日訂出指示，要求各醫院急診必須做好分流動作，且為了減少病患在醫院停留時間必須規劃就醫動線。

石崇良表示，若是類流感的病人占急診11％，則必須開設類流感特別門診，讓發燒、畏寒、頭痛、上呼吸道症狀等流感相關症狀，可優先獲得處置。

石崇良也表示，針對急重症病患已做好調床機制，目前醫療單位已備有6000多床加護病床以及9000多部呼吸器，其中3000多台呼吸器為備而不用，強調國內對重症照護能量絕對足夠。

至於先前有醫院張貼疑似案例通告提醒民眾應戴口罩，石崇良說原本就要求第一線醫療防護人員需配戴口罩，病人部分進出醫院只要有不舒服，都要戴上口罩再就醫。但也提醒民眾，沒有必要不要隨意進出醫院。

(中時 )