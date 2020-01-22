台鐵新竹到六家的六家線動物彩繪列車推出後深獲好評，市府和台鐵再度合作，22日起在西部縱貫線區間車也增加一列動物彩繪列車，上午9點38分從基隆站發車，市長林智堅歡迎民眾春節快樂搭乘返鄉。

林智堅表示，動物彩繪列車是從基隆到苗栗的區間車，旅客從基隆、台北、汐止、桃園、中壢、竹南及苗栗上車都有機會搭到，在河馬、山羌、老虎、台灣獼猴陪伴下返鄉，更歡迎民眾搭乘到新竹市，一起前來探訪新竹動物園。

市府交通處表示，為讓春節旅客能更便利抵達動物園，在「新竹火車站」（河馬線）及「新竹文創館」（山羌線）設立接駁站，23日小年夜與25到29日過年期間，每日都有行駛，上午8點40分首班車，歡迎民眾多加利用。

市府提醒動物彩繪列車六家線預計行駛至2月9日，基隆到苗栗預計行駛至3月中旬，班次將配合台鐵調度，要搭乘列車的民眾請把握機會，歡迎過年期間前往新竹市立動物園走春小旅行。

(中時 )