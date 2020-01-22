桃園市大園區一名34歲的謝姓男子，日前遭公司裁員，妻子也因為經濟問題與謝男爭吵後離家，遭遇雙重打擊的謝男，22日凌晨坐在頂樓圍牆哭泣，警方獲報到場勸回謝男，並給予急難救助金，讓謝男暫時度過年關。

大園警分局潮音派出所於22日凌晨接獲報案，稱有一名男子坐在11樓高的圍牆邊搖搖欲墜。警員王志嘉、吳恭慶到場查看，發現謝男坐在牆上低頭哭泣，員警擔心他的安全不斷苦勸，總算將他勸離圍牆邊，警方隨後也將謝男帶回派出所關懷安撫。

謝男表示，他之前是大貨車司機，但在日前遭到公司解雇，家中經濟陷入困頓，妻子也因受不了生活壓力，與他發生爭執後便離家出走，而他身無分文已經2天沒有好好吃過飯，求職又不順，不知道該怎麼辦才好。

所長林毅閔得知後，自掏腰包買了食物讓謝男填飽肚子，並透過桃園市及時雨行善協會提供謝男一筆急難救助金，讓他暫時度過年關。

謝男離去前仍不斷向員警道謝，眼泛淚光表示自己會趕緊去找新工作，再將妻子接回來重修舊好，感謝警方及時送暖。

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