知名連鎖西雅圖咖啡爆發摻豆假冒風波，13款強調100％阿拉比卡咖啡豆混合低價品種的羅布斯塔豆。士林地檢署今偵結，依違反食品安全衛生管理法攙偽假冒罪，對總經理劉增祥、廠務經理李志明、烘培組組長何志明提起公訴。

西雅圖咖啡去年10月遭網路咖啡達人爆料攙豆風波，11月即遭北市衛生局派員到馥餘公司稽查，發現西雅圖咖啡共有13項產品，標明是100％阿拉比卡豆，但咖啡包裝內卻混合13％到26％不等的羅布斯塔豆，每公斤價差50元，檢方傳喚劉、李、何3人，他們坦承有21萬公斤的低價豆不知去向，經計算不法所得1000萬元，劉也立即拿錢供地檢署查扣。

起訴指出，經衛生福利部食藥署檢驗，發現阿拉比卡豆不會有「16-O-甲基咖啡醇」物質，卻在西雅圖售出的整包阿拉比卡豆內驗出，成為摻豆的明確證據。而低價豆每公斤只要95元成本，被摻入每公斤115元到170的阿拉比卡豆當中，經包裝銷售給不知情的民眾。

檢察官認為，劉等人遭搜索時坦承犯罪，並主動繳回不法所得，隔天刊登道歉啟事，公布13項產品讓消費者退換貨，犯後態度尚佳，但因西雅圖是國內數一數二、市占率極高的咖啡產品，擁有許多直營店面及廣大知名度，卻未能謙恭自省，牟取不法利益造成民眾對於食品安全的不信任感，建請法院量處適當之刑。

(中時 )