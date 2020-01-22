童綜合醫院眼科主任陳沛仁檢查後，發現廖女右眼皮因為皮脂腺被塞住造成麥粒腫 (針眼)，開立外擦藥膏與口服抗生素，三天後就好轉。（童綜合醫院提供／陳世宗台中傳真）

冬天少不了吃火鍋或進補，但還是要斟酌自己的身體狀況與體質，避免導致越補越糟糕的情況。台中一名25歲的廖姓女患者，因為過年前工作多，壓力大又睡眠少，天氣冷與朋友聚餐相約吃了薑母鴨，希望能進補讓手腳不會冰冷。童綜合醫院眼科主任陳沛仁表示，進補應適可而止，避免針眼找上門。

童醫院指出，廖女吃完薑母鴨後，隔天覺得右邊眼皮感覺怪怪的，以為是感冒關係所以並不在意，沒想到越來越嚴重，再過一天起床照鏡子時，赫然發現右眼皮竟然紅腫起來，完全沒辦法戴隱形眼鏡並化妝，趕緊請半天假到童綜合醫院眼科看診。

經陳沛仁主任檢查後，發現廖女右眼皮因為皮脂腺被塞住造成麥粒腫 (針眼)，即是指急性的眼瞼發炎情況，開立了外擦藥膏與口服抗生素，患者回家照醫囑使用，三天後就好轉，可以再戴上隱形眼鏡。

陳沛仁表示，針眼的發生主要是因為皮脂腺油脂分泌旺盛，分泌物過多阻塞眼瞼板腺，再加上細菌感染而造成眼瞼發炎；針眼發生時，眼瞼會出現紅、腫、熱、痛症狀，除了眼睛不舒服外，外觀上也會有所影響。

陳沛仁指出，過度疲勞、壓力、熬夜、油性膚質或用不乾淨的手搓揉眼睛等，都可能造成針眼的發生，適逢春節假期，呼籲民眾進補或油炸物食用應適量，堅果類或巧克力等容易上火的食物也切勿一次吃太多，並且不可應放假而熬夜造成內分泌失調，或讓眼睛過度疲勞，防止針眼找上門，導致愉快的過年因身體不適而掃興。

(中時 )