春遊北海岸，嚐美味海鮮、賞絕景海岸線，還能到金山拜財神求好運。龜吼漁夫市集歡慶新年，加碼舉辦開春賀歲贈紅包活動，初一到初五 每日提供20份百元紅包折價券，只要到市集管理室玩遊戲，贏了就可以拿到百元紅包折價券。在這也能欣賞美麗

貢寮鮑的濃郁海為讓人無法擋。（圖取自新北市漁業處官網）

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，場內多數攤商由在地船家進港後直營開店販售，各種魚蝦貝類蟹類種類眾多，保證質優味鮮，價格實惠。春節期間主打蟹黃細稠香綿、肉質纖幼細緻、湯汁鮮美回甘的「萬里蟹」，以及口感Q彈、充滿濃郁海味的「貢寮鮑」，另外也提供白鯧、透抽、大蝦、石斑等各式魚貨，每種魚貨入菜都象徵吉祥之意，吃魚意味「年年有餘(魚)」；吃蟹則代表今年可以「八方招財、縱橫天下」的意義，歡迎民眾來龜吼漁夫市集啖海鮮討吉利。

龜吼漁夫市集魚貨新鮮多元，是採買海鮮的熱門景點。（圖取自新北市漁業處官網）

龜吼漁夫市集營業時間僅除夕(1月24日)提早於下午1點休市，初一後即恢復正常營業(營業時間：10:30至17:30)，今年為了與民眾一起歡慶新年，更加碼舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五市集管理室進行比大小遊戲，只要民眾抽到的牌數字比管理員大就可領取百元紅包折價券1張，每日限量20份，每人限領1次，只要在市集消費滿一千元，現場就能折抵一百元。

冬天的萬里蟹纖幼細緻，是年菜的好選擇。（圖取自新北市漁業處官網）

龜吼漁夫市集內僅提供小客車停車，共37個停車位，另外在漁澳路上有「龜吼停車場」，共有81個小客車位，每次只要50元，步行3分鐘即可抵達龜吼漁夫市集；而鄰近的石角海邊，還有一處聯外道路已開通之停車秘境「龜吼石角海濱停車場」，共有80個免費小客車位，民眾駕車從臺2線右轉進龜吼石角路後，在第一個紅綠燈右轉即可抵達，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行約5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美。

龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，而且春節期間的萬里蟹，肉質更加緊實鮮美，推薦民眾作成熱騰騰的火鍋圍爐慶團圓!採買完海產後，民眾還可到維納斯海岸線欣賞美麗海岸風光，或是驅車前往野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，祈求闔家平安，歡迎民眾到龜吼漁夫市集走春，闔家同樂慶新春。

停車資訊。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)