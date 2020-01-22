武漢肺炎疫情擴散，交通部今日宣布，即日起禁止出團到湖北武漢旅遊，也停止接武漢團。此舉是否影響旅客至大陸其他地區旅遊？旅行業者表示，武漢以外地區若要轉團，會有優惠，若是退費則依定型化契約規定辦理退費。

可樂旅遊表示，2月10日以前出發的團體，取消將依旅遊定型化契約辦理退費；2月11日以後出發的團體，將無償協助旅客轉其他可樂團行程，日、韓、東南亞等短程路線優惠500元，美加、紐奧、歐洲等長程線優惠1000元，如需取消依定型化契約辦理。

東南旅行社表示，機票跟酒店式兩筆最重要的費用，旅行社一定會先墊付，如果客人打來詢問轉團、退團事宜，均會檢附扣除費用的詳細資料，轉團容易，會給優惠價格，至於退團的退費問題就照旅遊契約走，在規定內從輕、從寬處理；按照契約，依出發前天數按比例退費，如果損失費用超過規定，旅行社不會多收、自行吸收，若是沒有超過，旅行社也不會多收，全退還客人，也不會向旅客索賠5％的費用。

(中時 )