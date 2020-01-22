因應中國大陸武漢肺炎疫情，台灣21日晚間出現首例確診個案，為確實做好防疫工作，台中市長盧秀燕緊急將疫情防治由三級提高至二級應變，22日召開市府跨局處應變會議；盧秀燕強調，春節防疫作為不打烊，台中市提高防疫層級、擴大防疫系統，寧可過度準備，也不容許有任何疫情發生。

市府指出，今日武漢肺炎防疫應變會議邀集疾管署、醫療網指揮官、醫師公會、診所協會及中市15家指定隔離醫院代表、肉品市場等單位共同盤點防疫做為。盧秀燕說，雖然中央目前僅開設三級應變，但因為過年期間返鄉人潮增加，加上台中市正在舉行台灣燈會，為了讓市民安心過年、也讓遊客放心來台中旅遊，因此特別提高應變層級。

二級和三級開設的差別？盧秀燕說，以台中市為例，三級只在副市長層級，中央則是署長負責，二級以上則由市長和衛福部長親自指揮應變，防疫強度不一樣，防疫系統也擴大，也不僅限於衛生醫療單位，社區防疫民政系統等各局處都要動起來。

盧秀燕表示，台中市雖然未有確診個案，但市府寧可過度準備，也不希望有任何疫情發生，相關局處與各醫療單位都已經整備就緒，即時因應疫情調整防疫做為；她也呼籲市民不要過度恐慌，並提醒第一線醫護同仁務必做好防護措施，保護自身健康。

疾病管制署中區管制中心副主任柯靜芬表示，感謝台中市針對這項疾病提高指揮層級到二級，由市長親自主持，雖然中央目前只有三級，不過對於疾病防治還是要嚴陣以待、謹慎處理；台中市醫師公會理事長陳文侯也肯定表示，台中市將防疫層級提高到二級，由市長親自督導是非常睿智的決定，「積極準備、樂觀面對」，有充分準備，也不怕準備得過分，就更能夠克服這樣的疾病。

衛生局指出，由於武漢肺炎引起世界各國戒備，市府已於6日啟動通報預警機制，市府已完成15家指定隔離醫院無預警查核，確保醫院完成隔離動線規劃、防疫物資盤點、人員教育訓練及防疫演練，目前各醫院口罩及隔離衣儲備量均符合規定，並有95餘床負壓隔例病房可供收治病患。

衛生局長曾梓展呼籲，民眾近期避免前往疫情地區，必要前往中國大陸武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、配戴口罩等個人衛生措施，也避免出入當地傳統市場、醫療院所及人潮密集處。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員。

(中時 )