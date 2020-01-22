有標示環保標章的居家清潔用品。（李柏澔攝）

新年即將到來，環保署建議民眾，居家大掃除可選用具「環保標章」的低磷清潔劑來打掃家園，除了維護河川好水質外，也達到環境保護目的。

環保署表示，使用各類清潔劑洗滌後污水若排放到河流湖泊中，會導致水體中的磷成分含量升高，導致藻類及水草大量生長，形成水體優養化，致使水質變差或水體缺氧，河川生態將大受影響，也增加水庫原水符合飲用水水源水質標準之處理流程。

環保署指出，使用具「環保標章」之清潔劑，其含磷濃度低於一般清潔劑數十至上百倍，且不含環境荷爾蒙物質（如壬基酚等），可大幅減少磷的排入。

環保署就水體水質污染，除引進現地處理技術處理受污染水體水質外，也與政府相關單位共同推動點源污染及非點源污染之防治，如提高污水下水道接管率，推動畜牧糞尿資源化利用，設置合併式淨化槽、低衝擊開發(LID, Low impact development)等建設，並強化水土保持宣導與合理化施肥等，藉此降低源頭污染排放，希望有效改善水體水質。

環保署鼓勵大家選擇無添加人工香精、低磷、無螢光劑等具有「環保標章」產品來清潔家園，此類產品一樣可將家裡打掃乾淨，可避免水體遭受污染及影響飲用水水質外，也讓河川與海洋恢復生機，一舉數得。

(中時 )