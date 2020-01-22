不滿西港糖鐵「被消失 」，反西港外環道不當開闢自救會今天再度到永華市政中心抗議。（曹婷婷攝）

西港糖鐵之前面貌。（自救會提供／曹婷婷台南傳真）

不滿西港糖鐵「被消失 」，反西港外環道不當開闢自救會今天再度到永華市政中心抗議，痛批工務局說謊，一度試圖突破警力防線到市長室，與警爆發衝突，自救會在市府大門高喊馬上停工。工務局澄清，南北平行預備線中重要鐵軌並未移除，西港外環線未來可保留並呈現糖鐵動線，惟部分糖鐵遺構(年代久遠且長期暴露在外，本身保存不易，且周遭施工環境不佳而部分損壞，將沿線清查並責成施工廠商就工程涉及糖鐵遺構部分停止施作。

西港外環道2015年經內政部審核通過，不過，去年遇到糖鐵文資爭議，反西港外環道不當開闢自救會要捍衛當地長約700公尺糖鐵遺址，西港外環道工程去年12月23日再度復工，自救會質疑在未公開道路變更設計並與民間團體說明情況下，台南市工務局違背之前3場協調會議結論，昨天到市府抗議，今天再度前往市府抗議，直指市府聲稱保存但現場狀況卻遭破壞。

西港糖鐵現況。（自救會提供／曹婷婷台南傳真）

自救會長鄭敦哲指出，他2周前到西港旗站還看到鐵軌在場，昨天上午工務局也稱會保留西港糖鐵，但他昨天下午到場查看發現鐵軌和設施都已經遭到破壞，鐵軌與轉轍器都消失，痛批工務局說謊。

工務局澄清，自救會提供糖鐵遺構疑似受損照片，經市府初步調查，對於南北平行預備線中重要的鐵軌，目前並無移除情事，因此西港外環線未來均可保留並呈現糖鐵動線，惟部分糖鐵遺構(例如轉轍器)，因年代久遠且長期暴露在外，本身已保存不易，又因周遭施工環境不佳而部分損壞，將沿線清查受損部分，並責成施工廠商就工程涉及糖鐵遺構部分停止施作，後續將與文化單位、文資團體及當地居民召開協商會議，盡可能地取得社會最大公約數，為道路融入文化做最佳示範。

此外，經過今日與自救會討論結果，工務局未來除了責成監造單位每日確實執行監造工作外，也將另外再針對糖鐵遺構部分委商辦理監看工作，如工程施工範圍涉及糖鐵部分，將派專人在工地監看，這是其他工程所沒有的，主要目的就是確保糖鐵遺構完整保存，避免施工廠商損害相關設施。

市府重申、西港外環線施工是市府與文化資產局、文史專家學者歷經半年多召開多次會議，甚至現場勘查所達成的共識。規畫中道路除考量紓解台19線車流外亦兼具防救災功能，故配置雙向四車道，期間配合文史專家建議修正道路配置達3次之多，市府並承租鄰近旗站台糖空地約963平方公尺做為糖鐵意象公園，預計將旗站及相關鐵道設施遷移至公園，園內亦將設置解說牌面，供遊客了解西港糖鐵歷史。

市府強調，遺構保存方式很多，包含現地保留、異地保留，現今採用方式，即是其中之一鐵軌原地保留，惟在考量行車安全下，將位在柏油路面上的鐵軌予以降埋，並在路面上標示鐵道位置，以讓後人了解鐵道之前路線。

(中時 )