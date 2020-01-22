台灣經濟研究院發布2019年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高，製造業營業氣候測驗點連續二個月上揚，服務業結束先前連續四個月下滑態勢轉為上揚，營建業也再度擺脫下跌的態勢轉為上揚，顯示對2020年展望偏樂觀。

台經院院長張建一表示，儘管時序進入產業淡季，且部分科技供應鏈進入庫存調整階段，但受惠於5G通訊等新興應用熱潮，廠商持續擴增在台產能，令電子機械業廠商對當月景氣仍維持一定的樂觀程度。先進製程持續發威、5G 系統單晶片成功加快量產時程、記憶體市況已顯好轉、高階半導體封測競爭力突出、中國去美國化趨勢持續等五大支柱支撐下，使得電子機械廠商看好未來半年景氣表現。

傳統產業方面，儘管全球景氣仍顯疲弱，然美中貿易戰情勢趨於緩和，國際油價、鋼價回升，有助緩解市場觀望氣氛，使得傳統產業對當月景 氣與未來半年景氣較先前調查樂觀。

因此製造業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果，2019年12月營業氣候測驗點為96.87點，較11月修正後的93.27點增加3.60點，製造業測驗點為連續兩個月走高，創2018年9月以來新高。

張建一指出，服務業方面受惠於選舉造勢、企業尾牙等諸多活動而有不少民生物資、家電產品等集中採買的需求，且適逢年底耶誕旺季及跨年活動，帶動出遊聚餐人潮，加上中美第一階段貿易協商達成共識，消除市場疑慮，使得台股揚升，對於證券商營運表現相對較佳，拉抬零售業、餐旅業與證券業對當月景氣看法轉強。

服務業當月及未來半年景氣看法比率調查結果，營業氣候測驗點來到92.96點，較11月修正後的87.66點，增加5.30點，結束先前連續四個月下跌態勢，轉為上揚。

張建一說明，營造業表現也優於預期，主要係因年底列管公共工程標案陸續結案驗收，商辦、廠辦等建築新建開工熱度趨增溫所致。展望未來，雖然公建預算款到位情況恐有不順，連帶影響業者在公建入帳時間，所幸民間建築新建與在建的進展將趨順遂，故有七成以上營造業者對未來半年景氣看法持平。

另不動產業部份，六都建物買賣移轉件數月增率達13.3％，主要受惠於年底前各地交屋潮挹注，加上自住客買盤持續浮現，及總統大選影響房市交易情況並不顯著所致。未來半年住宅市場交易仍可維持一定的規模，須留意兩大賣方的不動產開發商與屋主信心明顯轉強，拉高售價、議價空間縮小，是否壓縮民眾進場意願的情況，及市場供給賣壓仍未除等現象。

營建業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果，營業氣候測驗點為102.59點，較11月的101.53點上揚1.06點，再度擺脫下跌的態勢轉為上揚。

(工商 )