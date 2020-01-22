張菲22日第8度主持鴻海尾牙，吳姍儒（Sandy）今年也搭檔主持，張菲笑稱，「我說她長得很漂亮，再早幾年，我可能要叫吳宗憲岳父，他有商業頭腦，考量我的遺產一定會答應。」他也分享弟弟「小哥」費玉清近況，兩人還是常見面，「覺得他現在的人生終於非常瀟灑與自在，看得出來，他以前表演時還是很有壓力。」

張菲表示，父母先後離世之後，手足親情變得格外可貴，「我很開心，見面吃飯的時候，他（費玉清）完全沒有超級巨星的架子，我們終於回歸到兒時的開心。」他笑稱小哥身材依舊沒有變胖，看到弟弟的轉變覺得很高興，至於明年是否有機會在鴻海尾牙聽到小哥歌聲，他搖頭感嘆，「他已經封麥了，後面的金礦沒有繼續挖很可惜。」

張菲伺機而動等待好時機。（盧禕祺攝）

新的一年是否主持新節目，張菲表示：「唉，鈔票的問題，不是我要很多，是製作費真的太少，我現在看節目，那麼少的製作費卻那麼多年輕人投入，其實已經算是及格了，只是沒辦法做出經典，這是不能否認的事實。」他強調，「價錢不是問題可以談，但製作費不能低，我們伺機而動，等待好的時機。」雖然新節目還要靜候佳音，但他笑說：「最近剛接了遊戲廣告，就知道我張菲並沒有過時。」

張菲花蓮種芭蕉。（張菲提供）

張菲喊話郭台銘下屆選總統，自己可以幫忙出謀劃策，也坦言這一次黨內初選郭台銘一參加，自己便覺得不對，但仍在中間幫忙穿針引線，他笑稱如果郭真的當選，自己與其做行政院長，更寧願做觀光局長，「我每項運動都玩過，台灣近海觀光落後70年沒開發，設施都很爛。」全省玩透透的他已把戶籍遷去花蓮，每次都會在花蓮停留一周，「我飛機的機場在花蓮，那裡有塊地可以種水果，種植的芭蕉樹已產出100斤芭蕉，我都胖了。」

(中時 )