武漢肺炎疫情越演越烈，日本、泰國、韓國、美國都已經出現確診病例，台灣也有一名返台的女台商確診。有醫護人員爆料，昨（21日）一對陸客帶著孩子就診，被醫院要求隔離，但他們竟趁院方不注意偷偷逃走，讓醫護人員氣得大罵：「去別的國家殘害別人家！」

據《ETtoday》報導，一名在高雄某醫院工作的護理人員指控，一對來台旅遊的陸客父母，帶著發燒的孩子到醫院掛急診；醫生診斷後發要求小朋友要住院並接受隔離觀察，但陸客父母竟趁著醫院安排病房時偷溜。

事件被護理人員PO到臉書，有護理師痛罵：「真的不懂那個國家的水準到底有多低，一個個生病發燒，都還要去別的國家殘害別人呢！」發文被截圖在群組轉發之後，有其他護理人員證實，並說：「人已經跑了！」

報導指出，院方發現陸客溜走之後立刻通報高雄市衛局協尋，發現這三名陸客已在昨日晚間搭機離開高雄；至於小朋友的病情，確定是A型流感併發支氣管炎，已經排除是感染武漢肺炎。

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(中時電子報)