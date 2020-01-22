遠東航空從1月5日起開始欠薪，違反勞基法不得延遲給付工資規定，至今遠航仍未給付工資，遠航今天召開記者會期盼民航局開出復飛條件、讓投資人資金掖注就會發放工資，對此，勞動部表示，無論資金有無到位，遠航皆應盡速給付工資。

遠東航空今天邀請投資人召開記者會，表明民航局開出復飛條件後、投資就會到位，勞動部政次林明裕表示，投資者明確表達要有先決條件才會有後續資金投入，勞動部會密切注意遠航整體財務狀況，但無論資金有無到位，遠航皆應給付工資。

也傳出有部分員工因遲遲未領到薪資，被迫離職後拿非自願離職證明領取失業給付，林明裕說，目前離職的員工約有40位，可以先請領失業給付，而工資墊償的部分，則因公司未歇業，目前墊償基金仍無法介入。

針對部分急用資金勞工，林明裕提及，針對勞保年資15年以上勞工，勞保局日前開辦紓困貸款，也有部分遠航員工申請；他也說，針對紓困貸款的年資，勞動部會檢討。

(中時 )