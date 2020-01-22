電動機車品牌Gogoro在「鼠」年開端買氣就逐漸升溫，由於各地方政府電動機車汰舊換新補助最高可達23,000元，預期年後將湧現換車潮。

Gogoro在過年期間，GoStation電池交換站將會持續全年無休提供電池交換。Gogoro全台門市及服務中心新春期間於1月24日(除夕)至1月27日(初三)公休四天，於1月28日(初四)開始恢復營運。

舊換新補助也持續帶動買氣，Gogoro內部統計，因汰購換新帶動換車潮，今年1月上半月的銷售已達去年同期近八成。隨著Gogoro VIVA Lite的上市，吸引不少消費者前往門市賞車試乘。

各地方政府紛紛展現淘汰老舊燃油機車決心，並積極打造電動化無汙染新環境，預計能在年後吸引到更多消費族群，掀起一波換車潮。目前，各地方政府電動機車補助金額紛紛出爐，包含台北市、台中市、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣皆已公告電動機車補助，汰舊換新最高可達23,000元，以戶籍在花蓮縣的消費者為例，入手GogoroVIVA Lite最低只要32,480元起。

(時報資訊)