家住苗栗縣通霄鎮烏眉里的邱姓老翁原育有2子，因大兒子多年前因病過世，近日小兒子又因案入獄服刑，僅剩年事已高的邱翁與妻子，扶養就讀國小的年幼孫女，家中經濟條件拮倨，警方得知後，發動當地善心人士到宅訪視關懷，並提供白米及日常生活物資，為祖孫3人注入一股暖流。

烏眉派出所所長黃智湖指出，邱翁的大兒子多年前離婚後因病去世，留下就讀國小的孫女，由邱翁夫妻扶養，二兒子又因案入監服刑，導致家中經濟重擔都落在邱翁身上。邱翁現年75歲，妻子今年也已67歲，年邁的2人還要外出靠體力賺錢養家，已稍顯沈重，祖孫3人目前僅靠政府微薄補助金度日。

烏眉派出所警員杜嘉瑋1月上旬執行家戶訪查勤務時，發現祖孫3人生活陷入困境，立即發動所內同仁聯繫地方善心人士提供物質，並由副所長李建國轉知台中市中美國際同濟會，獲財務長江永正答應申請急難救助金，幫助邱姓祖孫過年關，後續再協助申請長期關懷對象。

通霄警分局表示，苑裡鎮山柑里青雲宮堂主許正雄、迴鄉企業善心人士，得知後邱姓祖孫情形後，也熱心贊助白米及日常生活物資，讓這股愛心暖流，流向社會最需要幫助的地方。

副分局長邱泰永17日下午3時許，率同烏眉派出所員警、台中市中美國際同濟會財務長江永正、烏眉里長邱國傳及轄區義警、民防、守望相助隊隊員共8人，前往慰問關懷，邱翁感謝警方及善心人士伸出援手，讓一家人能度過1個溫暖、快樂的春節。

(中時 )