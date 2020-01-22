前桃園縣長吳志揚隨行祕書鄒德道，涉及在2013年幫忙投資客喬土地，將農地變更為工業用地「仁美產業園區」，並私下收受100萬現金及BMW轎車，但最後仍是變更失敗，去年被依違反貪污治罪條例起訴，桃園地方法院審理後，昨依貪汙罪判決7年6個月，褫奪公權3年。

檢方認為，鄒男當時是桃園縣工商發展投資策進會幹事的職位，而且特別是負責縣長吳志揚隨行機要祕書，在縣府內有相當的影響力，所以人家才會找上門，但這已明確觸犯貪汙治罪條例，因此將鄒男起訴。

檢方調查，黃姓男子在2013年時，認為依照產業創新條例，楊梅仁美段一帶土地，可以變更為工業用地，因此若投資成功就可當億元富翁，因此黃男先和鄒聯繫，並由柳男、魏女整合土地，也同時找其他人投資，並向縣府申請變更，並要鄒男在市府裡面動手腳，讓行政流程快一點。

期間行賄的黃男及相關人等，為了感謝鄒男能一路相挺，因此決定贈送BMW轎車及現金，鄒將自己想購買的車款、顏色告訴黃之後，由黃將車輛登記在不知情的康姓友人名下，事後將車輛及100萬元現金，同時交給鄒德道。

鄒男在偵查過程坦承犯行，在庭訊時也曾指出，黃姓友人請託他不只這件案子，他幫忙處理得很好，有一次黃姓友人說「我自己開BMW，要不要也送你一台」，他一時貪心就說好，但覺得有爭議、違法，所以想說登記在友人名下比較安全，這些都被當作鄒男貪污證據，所以被桃園地院判決7年6個月並褫奪公權3年。

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(中時電子報)