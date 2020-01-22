2020大選結束後，韓國瑜回到高雄市政府專心拚市政，今（21）日上午10點來到高市府鳳山行政中心，發放紅包及春聯給支持民眾，也向高雄市民拜年，一早就有滿滿人龍排隊，不乏年輕老少隊伍，更有鑽石韓粉看到韓市長本尊，直呼蔡英文選舉不公，要以死明志，讓韓國瑜聽到後相當感動，可見民氣回升速度超快。

滿滿排隊人龍，只為了等待韓國瑜市長的小紅包，甚至現場一度發生混亂，就怕擔心領不到。圖／宋岱融攝

據了解，該名鑽石女韓粉為了繼續支持韓國瑜，一早就到鳳山行政中心排隊，等到10點看到韓國瑜現身，狂向韓國瑜大喊「市長加油」，更表示這次蔡英文的選舉，因為國家機器動的厲害，實在不公平，更說要以死明志。

韓國瑜的魅力依然不變，更有不少韓粉拿著手機直播，更有人重覆排隊，就為了親自領到韓市長的小紅包。圖／宋岱融攝

其實紅包上週已於三鳳中街及新堀江率先開跑發放，今天上午10點更在鳳山行政中心繼續發放，早上不到8點就有一票韓粉排隊拍照等待，有民眾直喊「韓市長，我們永遠支持你」、「我們都不會離開你」，韓國瑜則邊發紅包邊向支持著揮手微笑。

今年小紅包設計以「LOVE高雄」為主題，還特別增加刮刮卡設計，讓民眾刮刮樂，增加趣味性。圖／宋岱融攝

而今年小紅包設計以「LOVE高雄」為主題，還特別增加刮刮卡設計，讓民眾刮刮樂，增加趣味性，高市府今年製作32萬份市府小紅包分送給民眾，內卡張貼1元新幣，代表「一元復始」，也代表著新的一年開始重新運轉，好運跟著來，小紅包會由各局處舉辦活動時發放給民眾，民眾也可在「2020高雄過好年」商圈系列活動領取市長的小紅包。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)