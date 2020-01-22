國民黨在此次總統選舉中大敗，資深媒體人趙少康就建議，「國民黨應與台灣民眾黨柯文哲合作，共同制衡獨大的民進黨」，既然2024年藍白單獨選都難上，那「兩個在一起就很難說，且可能會當選」。看完節目的網友也紛紛在社群平台Youtube留言，「大家別激動，時間還很長」。

趙少康昨21日在其所主持節目「少康戰情室」表示，檯面上可能參加補選黨主席的人選，韓國瑜的實力依然很強，但他若參選黨主席，那他現職的高雄市長就肯定會被罷免。但反過來說，韓國瑜不參選主席一職，仍有可能在3月底的罷免案中被罷免，這個說不準。

趙認為，韓國瑜若有感自己會被罷免確定，就可能提前宣布參選黨主席，這端看於韓國瑜他怎麼想。趙少康也在節目中提到對國民黨未來改革的一些看法。

趙還說，「國民黨也不用排除跟柯文哲合作選總統，柯文哲自己選可能選不上，國民黨自己出來選也不會上，那兩個在一起就很難說，且可能會當選。他強調，政治上沒有甚麼不可能的事，永遠都不要排除」。

而國民黨會不會和柯文哲合作？國民黨立委林郁方就認為，目前來看，方向是對的，但應該「是要用議題來合作，而非全面性合作，全面合作的話，對國民黨而言不見得有利」，林也坦言，目前國民黨的確缺乏向柯文哲這樣的人，能囊括中間選民和綠營票的能力。

看完節目的網友也紛紛在社群平台Youtube留言，「大家別激動，時間還很長」、「老趙求生欲真強，風向怎麼變了」、「藍白合作除非是韓國瑜出來談比較有機會合作吧，畢竟交情擺在那」、「國民黨連選個主席都不團結，可憐哪」「國民黨改黨名有個屁用，核心問題不解，只會被民進黨壓著打」、「這些墮落的國民黨」。

(中時電子報)