王令麟聲請解除境管 法官駁回 14:042020/01/22 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東森媒體集團總裁王令麟和其祕書胡曉菁因涉行賄獄所人員一審被判刑2年2月，案經上訴後，目前高院審理中，王及胡向高院聲請解除限制出境，遭法官駁回。 檢方起訴王令麟在北監服刑時，涉嫌利用東森國際旗下台灣通訊傳播產業協進會，在北監開辦「多媒體電腦創作班」，協助拍微電影推廣矯正教化成果，藉此與北監高層打好關係。 (中時 ) #王令麟 #法官 #北監 #東森 #高院 也許您會感興趣 推薦閱讀 縱容陳師孟們 檢轟把我們烤乾了 04:102020/01/18 政治要聞 藍委酸陳早該辭了 綠指政治解讀 04:102020/01/18 政治要聞 慰留陳師孟 蔡總統失分寸 04:102020/01/18 時論廣場 王令麟領軍東森進軍國際，東森購物與日本宮崎電視簽約首度合作 02:522020/01/18 財經 總統慰留陳師孟 逼出馬英九撂英文 13:302020/01/18 生活 東森尾牙 總裁王令麟霸氣宣布年終最高6個月 14:342020/01/18 財經 王令麟宣布東森集團年終最高6個月 21:272020/01/18 財經 陳師孟確定請辭：不知為何而戰！批許宗力院長「病態」 02:522020/01/19 政治 小燈泡媽哭求法官將凶手判死 法院明宣判 09:002020/01/20 社會 吃藥可控制？小燈泡凶手王景玉3度逃死 10:062020/01/21 社會 社會熱門新聞 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信社」 - 社會 楊文虎欲逃到非洲 老婆嫌日子苦選擇赴美 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 黑絲襪太誘惑？天秤男試車5度襲臀 還要女業代脫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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