東森媒體集團總裁王令麟和其祕書胡曉菁因涉行賄獄所人員一審被判刑2年2月，案經上訴後，目前高院審理中，王及胡向高院聲請解除限制出境，遭法官駁回。

檢方起訴王令麟在北監服刑時，涉嫌利用東森國際旗下台灣通訊傳播產業協進會，在北監開辦「多媒體電腦創作班」，協助拍微電影推廣矯正教化成果，藉此與北監高層打好關係。

(中時 )