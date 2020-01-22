蔡英文總統今天接見歐洲經貿辦事處處長高哲夫，感謝歐盟持續關心臺灣和兩岸發展，並表達希望持續在各項議題上，加深跟歐盟的合作，透過簽署「臺歐盟雙邊投資協定」（BIA），讓雙方在經貿關係上更穩固。

歐盟對外事務部在臺灣大選結束後，第一時間發布正式聲明表達祝賀。蔡英文今天向來函的高哲夫致謝，她說，臺灣人民透過這次大選，向全世界再次展現捍衛主權跟民主的決心。我們期盼跟歐盟在內的理念相近國家，持續積極合作，一起捍衛普世價值，促進彼此國家的繁榮發展。

蔡英文提到，在兩岸關係上，我們的立場從未改變，希望在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，重啟兩岸良性互動跟穩定發展。她感謝歐盟持續關心臺灣和兩岸發展，也期待歐盟繼續給臺灣最大的支持，共同深化夥伴關係。

臺灣跟歐盟已有很多的對話機制跟合作關係，尤其是在風電上的合作。她希望能持續在各項議題上，加深跟歐盟的合作，也非常期待能透過簽署「臺歐盟雙邊投資協定」，讓雙方在經貿關係上更穩固。

蔡英文也強調，面臨武漢肺炎疫情，再次顯現出臺灣不該成為國際防疫體系的缺口，臺灣人民應該享有無差別對待的健康權益。不論是非洲豬瘟或是近來的中國武漢肺炎，我們都嚴陣以待，也會積極跟國際社會分享因應策略跟經驗。

她說，歐盟是臺灣接軌國際的重要夥伴，非常歡迎高哲夫來訪，「我們一起努力為臺歐盟夥伴關係，創造更豐碩的成果」。

(中時 )