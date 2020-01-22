劉亦菲素顏照熱傳。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

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32歲「神仙姐姐」劉亦菲日前被指發福，後來她曬出自拍照以超高顏值反擊，今(22日)微博突然流出一組她素顏穿絨毛外套現身咖啡廳的照片，可見她招牌水煮蛋美肌，臉上還有些泛紅，相當自然漂亮，網友除了狂誇她仙氣十足外，也有人想到最近武漢疫情回說：「劉亦菲請你戴口罩」。

劉亦菲先前獲邀為迪士尼真人版《花木蘭》擔任女主角，先前她「出關」參加微博之夜，穿著平肩禮服的她，被指肩膀與身形都明顯比身邊的楊冪、Angelababy、佟麗婭大上一號，但也有人緩頰說就是喜歡她微肉、健康的模樣。

今據《新浪娛樂》報導，一組素顏劉亦菲現身咖啡廳的照片最近熱傳，圖中劉亦菲穿著白色大衣，皮膚狀態超好，看來十分光滑白皙，網友回應說：「茜茜真的好美」、「這是劉亦菲半個多月之前被偷拍的照片」、「劉亦菲好好看！為什麼不戴口罩？」、「請劉亦菲同學出門戴口罩，其他朋友也別忘了」。

(中時電子報)