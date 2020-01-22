近期台北市實價登錄揭露一筆位於民生社區之店面交易，建物移轉面積僅11.85坪，交易總價1,888萬，平均每坪159.3萬，跟入手總價相比小幅增值88萬，依據實價登錄歷次移轉明細，該店面在2017年交易時也小幅增值50萬，雖然增值空間不大，但轉手二次價格皆成長，觀察民生社區近期店面交易，小店轉手有賺有賠，至於大型店面轉手狀況不盡理想，近期兩筆都降價出場。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，在過去商圈店面全盛時期，大型店面的租金效益優於小店，不少買方搶進知名商圈大型店面，但隨著消費習慣改變、電商衝擊，大型店面招租不易，小型店面反而容易出租，故小店面的購入價格掌握得宜，轉手不至於賠本。

綜觀民生社區近二年店面轉手交易，小型店面共有5筆，2筆降價出售、3筆轉手增值，而大型店面僅2筆轉手交易資料，其中1筆在2013年入手單價每坪逼近200萬元，2018年轉售一坪降至169.1萬，總價下修1,032萬。郎美囡分析，大型店面價格維持不易的狀況不僅發生於民生社區，因網路時代興起以及大型購物中心的崛起，致街邊店購物消費的模式備受衝擊，許多實體店面經營講求線上線下整合，尤其外送服務愈趨普及，部分餐飲業的店面規模可縮小以降低租金壓力，讓小型店面更受店家青睞，反觀大型店面招租不易，租金水平下降，在投報率下滑的狀態下價格也受挑戰。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，近幾年不少商圈受人潮減少影響，店面租金水準逐年下修，先前東區知名餐廳退出後，承接店面的品牌店租幾乎打對折，不過因為近來實體店面負面新聞頻傳，不少商圈店租與房價雙跌，對不動產投資情有獨鍾的民眾精算投報後依舊會在降價後進場，也看得出國人對收益型資產的執著。

(時報資訊)