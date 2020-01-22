2020年春節連假自23日起長達7天，財金公司特別提醒民眾春節連假使用ATM，應避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款及轉帳金額的限制、注意保留交易明細單、善用緊急聯絡電話、同時慎防ATM詐騙等5大注意事項。

財金公司指出，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕期間，每日上午11點至下午2點、晚間5點至7點，為ATM使用量最大的2個時段。今年春節上述時段為20～24日，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

其次，此次春節連假長達7天，財金公司提醒存款人，留意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，包括每日提領及非約定轉帳限額、未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定，呼籲民眾及早準備，以免影響春節期間資金調度。

而春節期間民眾使用ATM，若發生扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等異常情形，財金公司指出，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上張貼的緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線(02)2630-1222洽詢。

此外，近來ATM詐騙手法不斷更新，財金公司特別提醒民眾加強注意，再次強調ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入、ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。

財金公司強調，請不要依照他人指示操作ATM，若有懷疑可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，防範歹徒詐騙，以保障自身財產安全。同時，ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如有發現ATM異常，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。

(時報資訊)