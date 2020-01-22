台灣彩券公司（22）日表示，108年12月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣17.05億元，自103年1月至108年12月底為止，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達1,710.64億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券公司表示，108年12月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為17.05億元，其中8.53億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，7.67億元分配至國民年金，0.85億元則分配至全民健康保險準備。

108年12月份政府公益彩券盈餘是以刮刮樂第334至337期、大樂透第108000104至108000112期、威力彩第108000096至108000104期、四星彩第108000288至108000313期、三星彩第108000288至108000313期、38樂合彩第108000096至108000104期、49樂合彩第108000104至108000112期、39樂合彩第108000288至108000313期、今彩539第108000288至108000313期、雙贏彩第108000288至108000313期以及賓果賓果第108067803至108074095期的銷售總額為計算基礎。

(工商 )