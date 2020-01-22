農曆春節前夕，中華開發金控近日舉辦一年一度的公益日暨資深員工表揚大會，邀集全台12家社會企業、社福機構及小農到開發大樓設攤，由同仁自發認購社企產品，拚起另類業績，單日締造將近100萬收益。為回饋同仁熱心參與公益，中華開發文教基金會特地邀請台灣藝術大學國樂系及舞蹈系的學生為同仁進行一場高水準的演出，使得開發大樓歲末年終之際，充滿了藝術及公益的美好氣氛。

有別一般企業年終尾牙，開發金控近十年連續舉行年度公益日結合員工表揚，董事長張家祝表示，公益日雖然只舉行一天，但集團投入ESG（環境、社會、公司治理）卻全年沒有停歇，以公司董事會為例，已設有企業社會委員會，落實精進各項ESG作為，並希望藉由類似的活動，鼓勵同仁善盡企業社會責任。開發金控每一年的公益日，都結合了資深同仁表揚，張家祝說，人才是組織最珍貴的資產，因此期勉在場主管同仁，相較於攬才，如何將惜才、留才做得到位，更是企業維持永續競爭力的關鍵。

而根據統計，2019年開發金控集團年資達到15年、20年、25年、30年的資深同仁總計將近500位。開發金控除規劃長期發展訓練，並為鼓勵同仁多元發展職涯，充分運用集團整體資源，開放集團內部職缺供同仁申請職務調動，藉由同仁與公司共同成長，提升團隊競爭力。

此外，公益日當天，邀請台灣藝術大學舞蹈系主任曾照薰與逾50名舞蹈系及國樂系學子為開發金控集團同仁帶來一場令人耳目一新的藝術饗宴。中華開發文教基金會長期投入藝術人才培育，攜手國內大專院校，不只重視本地人才養成，更積極引進國際表演藝術，推廣雙邊交流。開發金控去年歡慶六十歲生日，邀請俄羅斯歷史最悠久的民俗合唱團－庫班哥薩克合唱團Kuban Cossack Chorus來台，讓台灣藝術大學與哥薩克的舞者進行了一場跨國藝術交流，激盪出令人驚艷的藝術火花。

參與開發金控公益日的12家社會企業、社福機構及小農包括：NPOchannel公益購物、Blueseeds芙彤園、Okogreen生態綠、SEE用心快樂社企、台灣原味、吉品養生、育成社會福利基金會、桃園市脊髓損傷潛能發展中心、富興LiPaHak生態農場、愛盲基金會－新北勢愛盲土城工坊、綠光農園、鮮乳坊。

(工商 )