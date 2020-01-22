電源供應器龍頭、布局11國共55廠房康舒科技，22日上午在淡水廠辦總部新大樓舉行動土典禮。（戴上容攝）

電源供應器龍頭、布局11國共55廠房康舒科技，22日上午在淡水廠辦總部新大樓舉行動土典禮，新北市長侯友宜表示，康舒科技紮根新北投資25億，創造1500個就業機會，未來將搭配淡北道路、淡江大橋、台北港，打造環線聯動的產業鏈，而新北市招商一條龍政策，將以最快速度、最高的容積率，鼓勵所有的產業留在新北。

康舒科技22日上午舉行動土儀式，經濟部長沈榮津、新北市長侯友宜、國策顧問及立委等人均到場，場面盛大。

新北市去年向中央爭取鬆綁「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」，營建署去年6月修法，使合法工廠可增建臨時廠房，並刪除地上一樓層限制，讓新舊廠房可進行容積率210％規畫，康舒科技隨投入25億建廠，是第一個蓋新廠房的企業。

侯友宜說，康舒科技根留台灣，紮深新北市再度投資加碼25億，創造1500個就業機會，尤其智慧化升級，他非常感謝，康舒除帶動科技提升，對淡海新市鎮更是帶動90廠商進駐，未來將搭配淡北、淡江大橋街、台北港，打造環線聯動的產業鏈，新北市招商一條龍政策，將以最快速度、最高的容積率，鼓勵所有的產業留在新北。

康舒表示，預計投資25億元資金進行新廠房興建，其中12億元將用於地上九層地下二層，建造總面積九千坪新大樓，其餘金額為生產設備、自動化設備、人力等支出，預計可以增加25億元產能，創造300個工程師以上的就業機會，新大樓預計於2021年底完工投產，將全面導入智慧化生產線，大幅貢獻營收及獲利水準。

(中時 )