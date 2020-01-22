遠航投資人現身，有關官員透露，遠航投資團隊屬意由前華航董事長何煖軒接掌遠航，何煖軒宣近日曾親訪民航局洽商有關事宜。不過何煖軒未接記者電話，未能了解實際狀況。

目前投資團隊由蔡孟哲博士代表，他在聲明中指出：「本人代表投資團隊聲明為了遠東航空一千多名員工的家庭生活，也為了離島居民的權益，本人聲明只要政府給予遠東航空「明確的復飛條件」，投資團隊會有最高意願投資遠東航空並且組織經營團隊接手經營，特此聲明。聲明人蔡孟哲博士，代表律師蔡慧玲律師。2020年1月22日」

(工商 )