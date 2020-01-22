這周就是農曆春節囉！七天年假要去那走春，位在台北八德商圈的三創生活從1月22日～2月19日推出大小朋友期待的「2020多美火車節」新春特展，看迷你版的日本新幹線、台灣高鐵列車奔馳在鐵軌上，還有融入台灣特色的「PLARAIL交通城鎮區」，瞭望台北101、西門町紅樓、彰化八卦山大佛、高雄蓮池潭。鐵道迷不能錯過的「火車歷史區」、「大火車拍照區」及小朋友最愛的「多美火車&小車試玩區」。

新幹線變形機器人特區_現場展示多款商品。

新幹線變形機器人特區：於2019年特別引進的首部火車變形機器人卡通和系列商品，在亞洲掀起旋風！不只可以當作一般的火車在多美火車軌道上遊玩外，也可變形成帥氣的機器人，彼此間可以互相組裝合體變化武器，組出專屬自己最強最帥的機器人！

PLARAIL交通城鎮區：一進入會場即可看到超巨大展示區內特製的超大型車站，是將60周年超巨大車站組重新設計製作放大實體化的超吸睛亮點！裡面還有日本和台灣特有的列車和台灣的特色場景喔！

火車歷史區：特別展出從日本空運來台的超珍藏骨董級商品，會場內更是詳細介紹多美火車歷史的沿革，不只是火車款式、火車間的掛鉤連接方式就連軌道甚至細微到紋路都可以看到明顯的變革和用心，不斷再精進；重點是這傳承的藍色軌道精神60年來都不變。

60周年精選火車組裡的紅色霹靂號超巨大實體化。（圖取自三創生活官網）

大火車拍照區：將60周年精選火車組裡的紅色霹靂號超巨大實體化了！小朋友可以穿梭在裡面喔，還可參加闖關活動拍照打卡還有送車長帽喔！

多美火車&小車試玩區：各式各樣琳瑯滿目的火車配件，每天開放讓小朋友們可以在大大的空間自由利用這些零件，發揮自己無限的創意來組裝，快來動動手動動腦跟爸爸媽媽一起同樂！

超稀有的台灣限定車款-黑松沙士貨車。

展區特別推薦商品：今年是鼠年，米奇&米尼的多美小汽車也是萌翻天，還有玩具總動員系列一樣超可愛。現場還有超稀有的台灣限定車款-黑松沙士貨車，讓人感到格外「接地氣」！

在2月1日(六)下午2點更有YOYO見面會活動，新幹線變形機器人特派員-香蕉哥哥出席活動現場帶動唱跳，將活動帶到最高點，帶領小小駕駛員們一起來加速進化，爸爸媽媽趕快帶著小朋友一家人一起來同樂！

此外，三創生活在新春期間1月22日至2月19日推出「大年慶」檔期要和大家一起喜迎鼠年！大年慶檔期首推全台獨家限定品「開運鴻鼠」，由三創生活攜手板橋慈惠宮推出限量「開運鴻鼠」，檔期內凡三創生活會員，每人每天都可以利用會員點數10點至8F會員服務中心試手氣。此外，初一（1月25日）當天早上11點發送限量500份的「鼠年發財金」！歡迎大小朋友來看多美小火車展，沾喜氣求好運！

(中時電子報)